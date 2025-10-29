Juventus infortunio per Thuram | quando torna in campo

(Adnkronos) – Infortunio per Khephren Thuram. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il centrocampista francese della Juventus è stato escluso dai convocati per la sfida tra bianconeri e Udinese, in programma stasera all'Allianz Stadium e valida per il nono turno di Serie A. Thuram ha accusato un problema al polpaccio sinistro e Brambilla, nuovo allenatore ad interim . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

La Juventus perde ancora un calciatore per infortunio Vai su Facebook

#Juventus, si ferma anche Pinsoglio: l'entità dell'infortunio muscolare - X Vai su X

Infortunio Thuram, quando tornerà in campo? Spunta una data - Fiorentina, arrivano novità sul rientro di Thuram: attenzione alla data per il ritorno in campo ... Secondo spaziointer.it

Infortunio Thuram: il francese salta Juve Udinese! Le ultimissime sulle sue condizioni, perché non è convocato - Le ultimissime sulle sue condizioni, perché non è convocato per la partita dello Stadium Piove sul bagnato in casa Juve. Da juventusnews24.com

Infortunio Khephren Thuram, quando torna e quante partite salta: le condizioni del centrocampista della Juventus - Khephren Thuram si è fermato in allenamento, le sue condizioni e quante partite salta il centrocampista della Juventus: i tempi di recupero del francese. Da msn.com