30 secondi di telefonata L’esonero di Tudor è arrivato perentorio e immediato, con l’allenatore mandato via con una telefonata di 30 secondi senza troppi complimenti. “Non c’è stato bisogno di aprire un’unità di crisi.” apre Tuttosport. Secondo quanto scritto dal giornale, Comolli “ha osservato dalle tribune dell’Olimpico, profondamente insoddisfatto e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il retroscena “Tudor esonerato con una telefonata”