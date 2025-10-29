Juventus è fatta per Spalletti | contratto fino al 2026 e decisivo il ruolo di Chiellini

La Juventus ha scelto: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore bianconero. Dopo giorni di contatti e valutazioni, il club ha trovato l’accordo con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che prenderà il posto di Igor Tudor, esonerato dopo la pesante crisi di risultati. Il summit decisivo si è tenuto martedì a Torino, con la presenza del direttore generale Damien Comolli e del management juventino. Le parti hanno raggiunto un’intesa totale su tutti i dettagli, e l’annuncio ufficiale è ormai questione di ore. L’accordo: contratto biennale e opzione Champions. Spalletti firmerà un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com