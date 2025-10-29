Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juventus è pronta ad aprire un nuovo capitolo con Luciano Spalletti. L’accordo tra le parti è ormai definito: nella giornata di oggi è attesa la firma del tecnico toscano, reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale, al termine dell’incontro con il direttore generale Giovanni Comolli. L’ex allenatore di Napoli, Roma e Inter è atteso all’ Allianz Stadium già questa sera per assistere dal vivo alla sfida dei bianconeri contro l’Udinese. Come riportato da Fabrizio Romano, mancano solo gli ultimi dettagli formali prima dell’ufficialità. I dettagli. Spalletti firmerà un contratto valido fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juventus, è fatta per Luciano Spalletti: accordo fino a giugno