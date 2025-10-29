Juventus è fatta | ecco il nuovo allenatore rivoluzione totale per i bianconeri

È fatta: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni di contatti e indiscrezioni, l’accordo tra il tecnico toscano e il club bianconero è arrivato nella serata di ieri, al termine di un incontro decisivo con la dirigenza. Oggi il tecnico firmerà il contratto che lo legherà alla società fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo biennale in caso di qualificazione in Champions League. L’ingaggio previsto è di circa 3 milioni di euro, più bonus legati ai risultati. Per Spalletti si tratta di un nuovo inizio dopo la fine dell’esperienza in Nazionale, conclusa con più ombre che luci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus, è fatta: ecco il nuovo allenatore, rivoluzione totale per i bianconeri

