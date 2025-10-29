Juventus di chi è la colpa? C' è un dato che preoccupa

La Juventus sta attraversando un momento difficile: tanti esoneri negli ultimi anni e risultati che non soddisfano le aspettative. Ma chi ha la "colpa" per questa situazione?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus, di chi è la colpa? C'è un dato che preoccupa...

Juventus, l'attacco spreca e delude: perché (non) è colpa di Tudor Vai su Facebook

Le colpe della Juventus e quelle di Tudor, allenatore braccato e alfiere di una controriforma fallita - Il tecnico croato non ha potuto scegliere i giocatori e ha pagato con decisioni sbagliate come Thuram in panchina e Yildiz fuori posizione. Si legge su msn.com

"Infortunio Bremer, i veri tempi di recupero. Colpa di Tudor? Rispondo così. C'è una buona notizia" - Il timore era quello lì: di essere di nuovo punto e a capo, con le identiche sensazioni di un anno fa, quando sul prato di Lipsia s’interrompeva la stagione di Gleison Bremer. Segnala tuttosport.com

Juventus, fra Bremer e Cabal c'è bisogno della gestione di Tudor. Difesa in difficoltà - Oltre agli undici gol subiti in cinque gare, sia Bremer che Cabal sono alle prese con alcuni problemi post crociato. Lo riporta tuttomercatoweb.com