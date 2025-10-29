Juve-Udinese | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

All'Allianz Stadium, classifica alla mano, va in scena uno scontro diretto: bianconeri e friulani sono appaiate a quota 12 punti, ma vivono momenti opposti. Fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Di Bello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Udinese: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

