Juve Udinese scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri! Ecco chi è stato premiato – FOTO

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A. In una serata che doveva essere solo di transizione, in attesa del nuovo allenatore, è l’uomo più grintoso a prendersi la copertina. Federico Gatti è stato nominato “Man of the Match” al termine della fondamentale vittoria per 3-1 della Juventus contro l’Udinese. Un premio che va ben oltre il gol segnato, ma che celebra la prestazione di un leader assoluto, capace di trascinare la squadra fuori dal tunnel della crisi nel momento più buio. Il difensore bianconero, con una prestazione di “grande carattere”, ha inciso in maniera decisiva, spezzando la maledizione di otto partite consecutive senza vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

