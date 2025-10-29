Juve Udinese scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri! Ecco chi è stato premiato – FOTO
Juve Udinese, scelto l’uomo partita del match vinto dai bianconeri: la FOTO pubblicata sui canali della Lega Serie A. In una serata che doveva essere solo di transizione, in attesa del nuovo allenatore, è l’uomo più grintoso a prendersi la copertina. Federico Gatti è stato nominato “Man of the Match” al termine della fondamentale vittoria per 3-1 della Juventus contro l’Udinese. Un premio che va ben oltre il gol segnato, ma che celebra la prestazione di un leader assoluto, capace di trascinare la squadra fuori dal tunnel della crisi nel momento più buio. Il difensore bianconero, con una prestazione di “grande carattere”, ha inciso in maniera decisiva, spezzando la maledizione di otto partite consecutive senza vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juve batte l’Udinese 3-1 e ritrova la vittoria - TORINO (ITALPRESS) – Dopo un’attesa durata otto partite – ultimo successo il 13 settembre contro l’Inter – la Juventus è tornata alla vittoria. Da lanuovasardegna.it
Juventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium - Vlahovic la sblocca su rigore prima del pari di Zaniolo, poi la Juve mette la freccia nella ripresa: Gatti e Yildiz regalano i tre punti a Brambilla. ilbianconero.com scrive
Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Da sport.sky.it