Juve Udinese quali saranno gli aggiustamenti di Brambilla? Le ultime novità di formazione in vista del match

Juve Udinese, quali saranno gli aggiustamenti di Brambilla? Tutte le novità in vista della sfida dei bianconeri. La Juventus riparte. Dopo l’esonero di Igor Tudor e in attesa dell’arrivo di Luciano Spalletti, stasera (ore 18:30) la panchina sarà occupata dal traghettatore Massimo Brambilla per la sfida cruciale contro l’Udinese. L’obiettivo del tecnico della Next Gen è uno solo: ritrovare una vittoria che manca da otto partite. Per farlo, Brambilla si affiderà a piccoli aggiustamenti, puntando su una squadra di esperienza ma con un occhio alla gestione delle energie. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’assetto iniziale non sarà una rivoluzione, ma un ritorno al modulo che la squadra ha utilizzato spesso: un 3-4-1-2 pronto a trasformarsi in 4-3-1-2 in corso d’opera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, quali saranno gli aggiustamenti di Brambilla? Le ultime novità di formazione in vista del match

Contenuti che potrebbero interessarti

Juventus vs Udinese Prediction and Betting Tips | 29th October 2025 Read more on this - facebook.com Vai su Facebook

? #JuveUdinese, #Runjaic avverte: "Hanno cambiato allenatore ma restano la seconda squadra più forte" - X Vai su X

Juventus-Udinese, le probabili formazioni e dove vedere il match - Gli ultimi aggiornamenti sulle possibili scelte di Massimo Brambilla per il turno infrasettimanale di oggi. Lo riporta ilbianconero.com

Spalletti, è il giorno della firma: questa sera all'Allianz per Juve-Udinese - Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve e, già in quelle vesti desiderate ("Fortunato chi allenerà la Juve", a ... Secondo msn.com

Juventus, Tudor in bilico: sei gare senza vittoria e rapporto teso con la dirigenza - Oltre ai risultati, la dirigenza bianconera si aspetta un cambio di mentalità, una scossa capace di restituire ambizione e convinzione a un gruppo apparso scarico. gonfialarete.com scrive