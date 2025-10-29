Juve Udinese Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO
Juve Udinese, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO. La Juventus di Massimo Brambilla è scesa in campo all’Allianz Stadium contro l’Udinese quest’oggi, nella 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE UDINESE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli 11 titolari in campo in questo turno infrasettimanale @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveUdinese - X Vai su X
Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook
Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - 1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare ... Riporta sport.sky.it
Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Juve-Udinese diretta: segui il match di Serie A LIVE - Dopo l'esonero di Tudor e in attesa di Spalletti i bianconeri ospitano i friulani allo Stadium nel match infrasettimanale di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it