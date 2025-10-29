Juve Udinese LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le possibili scelte di Brambilla

di Marco Baridon Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Udinese 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le possibili scelte di Brambilla

