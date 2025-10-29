Juve Udinese i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Juve Udinese, pre-partita all’Allianz Stadium: le squadre sono arrivate allo stadio, clima particolare per i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, l’attesa sta per finire. I pullman di Juventus e Udinese sono arrivati all’Allianz Stadium, dove questa sera, a partire dalle ore 18:30, andrà in scena l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Un arrivo accompagnato da un’atmosfera particolare, carica di tensione e aspettative, specialmente sul fronte bianconero. La #Juventus è arrivata all’Allianz Stadium???? #?? #JuveUdinese? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

