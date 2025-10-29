Juve-Udinese | formazioni ufficiali orario e dove vederla tv e streaming Brambilla in panchina in attesa di Spalletti

In attesa della firma di Spalletti, a guidare la Juventus nel turno infrasettimanale contro l'Udinese ci sarà Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. I bianconeri stanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Juve-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming). Brambilla in panchina in attesa di Spalletti

Oggi però il tecnico toscano è atteso all'Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell'annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni; solo una volta nella loro storia, i bianconeri hanno pareggiato più partite casalinghe ufficiali di fila (dal ... Come scrive sport.sky.it

Juventus – Udinese: ecco le formazioni ufficiali - Udinese: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A ... Scrive generationsport.it

