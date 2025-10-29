Juve Udinese | cambio dell’ultim’ora! Non giocherà David ecco chi verrà schierato al suo posto da Brambilla Novità importanti in attacco

Juve Udinese: c’è una novità dell’ultim’ora! Panchina per David, chi giocherà al posto del canadese. Novità importanti in attacco. Una scossa all’attacco, una chance per sbloccarsi. Per la sua prima (e forse unica) partita sulla panchina della Juventus, il tecnico ad interim Massimo Brambilla mescola le carte e lancia Loïs Openda dal primo minuto. L’attaccante belga, secondo le ultime indiscrezioni di Giovanni Albanese sulla formazione che affronterà l’Udinese (questa sera, ore 18:30), prenderà il posto di Jonathan David al centro dell’attacco. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon La scelta di Brambilla: Openda titolare, David in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese: cambio dell’ultim’ora! Non giocherà David, ecco chi verrà schierato al suo posto da Brambilla. Novità importanti in attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus-Udinese, Brambilla nè Tudor nè Spalletti: quanti cambi di formazione ma Thuram va ko - Il centrocampista francese Thuram non è stato convocato per un problema al polpaccio, il tecnico ad interim della Juventus Brambilla rilancia Koopmeiners, idea doppio centravanti per la gara di staser ... Segnala sport.virgilio.it

Juventus-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - E' la prima partita bianconera dopo l'esonero di Tudor, sostituito da Massimo Brambilla ... Da fanpage.it

Qui Udinese - Runjaic in conferenza: "La Juventus ha grande qualità, ci metterà sotto pressione: potrei fare qualche cambio. Zaniolo..." - Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa. Secondo msn.com