Juve Udinese 3-1 | tornano al successo i bianconeri! Vlahovic Gatti e Yildiz regalano 3 punti preziosi e la vittoria a Brambilla

di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 3-1: sintesi e moviola. FINE PARTITA 98? TIRO DAVID – L’attaccante della Juventus scapa via e con una conclusione di sinistro prova a spaventare Okoye: palla smanacciata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese 3-1: tornano al successo i bianconeri! Vlahovic, Gatti e Yildiz regalano 3 punti preziosi e la vittoria a Brambilla

