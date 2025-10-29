Juve Udinese 2-1 LIVE | Yildiz vicino al gol del 3-1 palla alta Errore del turco

di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 2-1: sintesi e moviola. Cinque minuti di recupero! 89? OCCASIONE UDINESE – Bel cross in area di rigore, po ci prova di testa Bayo superando Rugani ma il pallone termina fuori di poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese 2-1 LIVE: Yildiz vicino al gol del 3-1, palla alta. Errore del turco

Altre letture consigliate

Gli 11 titolari in campo in questo turno infrasettimanale @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveUdinese - X Vai su X

Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook

Juve Udinese 1-1 all’intervallo, il pubblico dello Stadium non gradisce fin qui la serata: la reazione dei tifosi presenti in tribuna al duplice fischio - 1 all’intervallo, il pareggio di Zaniolo scatena la rabbia dei tifosi: la squadra di Brambilla rientra negli spogliatoi tra i fischi Un’illusione durata quaranta minuti, poi la beffa, e ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus-Udinese 1-0: annullato gol a Vlahovic, dopo la rete dal dischetto del serbo - 12' – Fallo Udinese: Piotrowski è in ritardo e atterra Kelly. tuttojuve.com scrive

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Riporta msn.com