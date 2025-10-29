Juve Udinese 1-1 all’intervallo il pubblico dello Stadium non gradisce fin qui la serata | la reazione dei tifosi presenti in tribuna al duplice fischio
Juve Udinese 1-1 all’intervallo, il pareggio di Zaniolo scatena la rabbia dei tifosi: la squadra di Brambilla rientra negli spogliatoi tra i fischi. Un’illusione durata quaranta minuti, poi la beffa, e infine i fischi. Il primo tempo della Juventus contro l’Udinese si chiude nel peggiore dei modi: non tanto per il risultato, un 1-1 che lascia la partita apertissima, quanto per l’umore dell’Allianz Stadium. Al duplice fischio dell’arbitro, dalle tribune sono piovuti fischi impietosi, un segnale chiaro che la pazienza del popolo bianconero è finita. Lo Stadium non ha gradito la prestazione offerta dalla squadra nel suo complesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
