Juve Udinese 1-0 LIVE | Vlahovic cerca Openda il suo tiro termina fuori di poco
di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 1-0: sintesi e moviola. 7? OPENDA CI PROVA – La Juventus ancora in avanti con la bella palla per Openda che prova a dribblare il difensore diretto: chiuso dalla difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Gli 11 titolari in campo in questo turno infrasettimanale @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveUdinese - X Vai su X
Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook
Juve-Udinese | UFFICIALI Fuori David e Openda dal 1', Spalletti firma ? | OneFootball - La Juventus si appresta ad affrontare l'Udinese dopo giorni concitati, che hanno portato all'esonero immediato di Igor Tudor. Lo riporta onefootball.com
Serie A: in campo Roma-Parma 0-0, Juventus-Udinese 0-0 e Como Verona 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 per la nona giornata di campionato Un mese esatto. Da ansa.it
LIVE Juventus 0-0 Udinese | Fischio d’inizio fissato alle 18:30 - I bianconeri di Udine sono pronti per affrontare i bianconeri di Torino, non perdiamo neanche un istante ed ecco tutti i dettagli sul match ... Come scrive mondoudinese.it