Juve Udinese 1-0 LIVE | ci prova Kostic da fuori area palla deviata da Okoye!
di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 1-0: sintesi e moviola. 39? DOPPIA OCCASIONE JUVE – Prima ci prova Vlahovic in contropiede su tocco di Cambiaso, poi Locatelli da dentro l’area di rigore ci prova: palla bloccata in entrambe le occasione da Okoye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Gli 11 titolari in campo in questo turno infrasettimanale @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveUdinese - X Vai su X
Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook
Juve-Udinese 1-0 | Goglichidze su Vlahovic, era rigore? Dusan sblocca! ?? | OneFootball - La Juventus si appresta ad affrontare l'Udinese dopo giorni concitati, che hanno portato all'esonero immediato di Igor Tudor. Come scrive onefootball.com
Juventus-Udinese 1-0: annullato gol a Vlahovic, dopo la rete dal dischetto del serbo - 12' – Fallo Udinese: Piotrowski è in ritardo e atterra Kelly. Si legge su tuttojuve.com
Juve-Udinese 1-0 | Subito Vlahovic!? Chiellini: “Esonero Tudor necessario" | OneFootball - La Juventus si appresta ad affrontare l'Udinese dopo giorni concitati, che hanno portato all'esonero immediato di Igor Tudor. Da onefootball.com