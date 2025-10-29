di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 1-0: sintesi e moviola. 28? YILDIZ ILLUMINA MA POI. – Grande azione offensiva della Juventus con il recupero palla dal basso poi palla per Vlahovic che tocca di prima per Yildiz: il turco si libera di un avversario e poi prova l’assist al posto del tiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Udinese 1-0 LIVE: Cambiaso prova a cercare Yildiz largo a sinistra, palla lunga