Juve Spalletti sempre più vicino | trovato l’accordo
(Adnkronos) – Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus al posto di Igor Tudor, appena esonerato dal club torinese. L'ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera hanno trovato l'accordo per un contratto fino a giugno e con il rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
