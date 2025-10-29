Juve Spalletti ha imparato come subentrare in corsa | i precedenti E ha l’abbonamento al posto Champions
Subentrare a campionato in corso risollevando la classifica e un ambiente scoraggiato? Luciano Spalletti sa come si fa. O meglio: ha imparato a farlo nel corso della sua carriera da allenatore. Quella con la Juventus sarà la sua settima esperienza da subentrante. Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona e Roma per un crescendo di prestazioni, media punti (da 1,11 ai 2,19 in giallorosso) e obiettivi raggiunti. Non solo: dal 2016 a oggi, quando allena una squadra in Serie A, Luciano Spalletti conquista sempre la qualificazione in Champions League. Ma andiamo con ordine. La prima con l’Empoli, A Genova non bastano 21 punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
