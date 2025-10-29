Juve prima insieme all’Inter in quella speciale classifica | nessuno ha fatto meglio di bianconeri e nerazzurri fin qui in Serie A Il dato

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve prima insieme allInter per gol da corner: un dato che fa sperare in vista della sfida con i friulani, fondamentale per ripartire. In un momento di crisi profonda, con un attacco che non segna da quattro partite consecutive e una panchina affidata ad interim a  Massimo Brambilla  dopo l’esonero di Igor Tudor, la  Juventus  si aggrappa a ogni possibile segnale positivo. E uno di questi, quasi sorprendente viste le difficoltà generali, arriva dalle statistiche sui calci piazzati. In vista della delicatissima sfida di questa sera contro l’ Udinese, un dato in particolare fa ben sperare: i bianconeri sono i re dei corner in  Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve prima insieme all8217inter in quella speciale classifica nessuno ha fatto meglio di bianconeri e nerazzurri fin qui in serie a il dato

© Juventusnews24.com - Juve prima insieme all’Inter in quella speciale classifica: nessuno ha fatto meglio di bianconeri e nerazzurri fin qui in Serie A. Il dato

Altre letture consigliate

Juve e Balocco: la storia continua, insieme - Si rinnova, con ancora maggiore forza e ambizione, la partnership fra Juventus e Balocco, che confermano un’unione fatta di radici comuni, valori condivisi e traguardi conquistati insieme, dal 2010. Come scrive tuttosport.com

Vlahovic-Juve, insieme per forza tra disincanto e rinascita - Tudor ben prima del torneo statunitense, ha chiesto uno sforzo alla società, nella speranza di poter costruire il reparto offensivo attorno alla coppia David- Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Prima Insieme All8217inter