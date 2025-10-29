Juve oggi Spalletti a Torino | c' è l' accordo fino a giugno Ma se centra la Champions c' è il rinnovo

29 ott 2025

La firma sul contratto è attesa nella prossime ore, al massimo per domani. Chiellini decisivo nella scelta del club bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

