Il club bianconero ha scelto il tecnico di Certaldo, cambiano inevitabilmente le richieste a Comolli per gennaio La Juventus viaggia verso l’ennesimo capitolo tecnico della sua storia recente. Dal primo post-Allegri la continuità non è stata proprio la caratteristica principale della società bianconera, che ha puntato su Sarri – ultimo campione d’Italia a Torino – ma solo per un anno prima di affidarsi a Pirlo e di finire nuovamente con Max. Il tecnico livornese è tornato a regalare un trofeo alla Juve nella sua seconda avventura e poi ha fatto di nuovo le valigie. Ma è stato l’inizio della fine in qualche modo, visto che Thiago Motta è stato esonerato a marzo e anche il suo successore, Tudor, è durato sette mesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, come cambia il mercato con Spalletti: c’è una priorità e poi il grande sogno di Lucio