Juve Chiellini | Tudor? Avevamo bisogno di qualcosa di diverso

Il dirigente juventino parla prima della partita contro l'Udinese e spiega i motivi del recente esonero di Tudor.

Juve divisa sul dopo Tudor: Chiellini vuole Spalletti, Comolli sceglie Palladino. Pro e contro dei due allenatori

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Real Madrid: «Sono state scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui.

Juve, Chiellini: "Tudor? Avevamo bisogno di qualcosa di diverso" - Il dirigente juventino parla prima della partita contro l'Udinese e spiega i motivi del recente esonero di Tudor

Chiellini, da Tudor a Spalletti e oltre: "Nuovo arrivo alla Juve nelle prossime settimane" - Ancora sull'esonero di Tudor: "Chiaro che è stata una decisione sofferta per mille motivi, non solo perché non è nel dna della Juve ma anche per una persona che ci ha dato tanto tanto in questi mesi.

Chiellini a DAZN: «L'esonero di Tudor decisione necessaria e condivisa. Spalletti? Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti» - Le sue parole nel pre partita con l'Udinese Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN