Juric | Siamo stati il triplo del Milan meritavamo la vittoria Lookman? Ha una mentalità pazzesca

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico commenta così il pareggio con i rossoneri: "Arriveremo presto ai tre punti. Musah mi è piaciuto molto, Brescianini è una garanzia. De Roon? Non ha nulla di grave". E Ademola: "Felice di essere tornato in forma". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juric: "Siamo stati il triplo del Milan, meritavamo la vittoria. Lookman? Ha una mentalità pazzesca"

