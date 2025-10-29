JPMorgan come Cassa Depositi e Prestiti? Su un dossier, sì. Cosa ha in comune, da poco, la prima banca d’affari al mondo per capitalizzazione ( vale oltre 800 miliardi di dollari ) con l’istituto a controllo pubblico italiano con sede in Via Goito a Roma? Un dato strategico: varando un fondo definito America First e orientato a investire negli Stati Uniti in settori critici per la sicurezza pubblica e la strategia nazionale, la banca di Manhattan ha avviato un ruolo di supplenza a una funzione di “cassaforte” delle partecipazioni e delle manovre di sostegno all’economia reale che nell’Europa occidentale è svolta dalle grandi istituzioni finanziarie a trazione pubblica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - JPMorgan, pronti 1.500 miliardi da investire nei settori strategici della sicurezza Usa