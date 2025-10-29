Josh Hartnett nel nuovo action thriller di Tommy Wirkola All Day & All Night su una rapina che finisce in un reality

Dopo il sequel di Una notte violenta e silenziosa, che ha appena terminato, il regista norvegese Tommy Wirkola ha già in preparazione un nuovo film con Josh Hartnett, All Day & All Night.

Reality Criminali. Josh Hartnett sarà il protagonista e produttore di ALL DAY & ALL NIGHT, il nuovo film di Tommy Wirkola. Un rapinatore, in fuga dopo un colpo fallito, finisce sul set di un reality e dovrà rimanere in gioco cercando un modo per sfuggire alla leg

