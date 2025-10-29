Josep Martinez indagato per omicidio stradale | cosa rischia il secondo portiere dell’Inter

Josep Martinez Riera, 27 anni, cittadino spagnolo, calciatore professionista, secondo portiere dell’ Inter, è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente in cui ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che viaggiava su una carrozzina elettrica. La vittima è Paolo Saibene, ex operaio tessile, che stava transitando lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza dal centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano Gentile. Procedeva nella stessa direzione di marcia dell’auto del portiere spagnolo, una Byd, veicolo elettrico di un marchio cinese. Dopo l’impatto, Saibene è stato soccorso dallo stesso Martinez, che è ancora sotto choc e che l’Inter ha affidato a uno psicologo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Josep Martinez indagato per omicidio stradale: cosa rischia il secondo portiere dell’Inter

