Josep Martinez indagato per omicidio stradale | a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono il portiere scompare dai social

Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre e Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter, stava guicando il suo suv lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como).

josep martinez indagato per omicidio stradale a che velocit224 andava sequestrati auto e telefono il portiere scompare dai social

Josep Martinez indagato per omicidio stradale: a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono, il portiere scompare dai social

Josep Martinez indagato per omicidio stradale: a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono, il portiere scompare dai social - 43 di martedì 28 ottobre e Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter, stava guicando il suo suv lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como).

Cosa rischia Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter indagato per omicidio stradale - Questa mattina a Fenegrò (Como) Josep Martinez ha investito e ucciso un anziano di 81 anni mentre si recava agli allenamenti al centro sportivo di Appiano

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni

