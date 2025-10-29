Josep Martinez indagato per omicidio stradale | a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono il portiere scompare dai social

Erano le 9.43 di martedì 28 ottobre e Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter, stava guicando il suo suv lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). A poca distanza da. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Josep Martinez indagato per omicidio stradale: a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono, il portiere scompare dai social

Approfondisci con queste news

Josep Martinez e l'indagine per omicidio stradale: la velocità dell'auto del portiere dell'Inter e il possibile malore della vittima. Cosa sappiamo - facebook.com Vai su Facebook

Josep Martinez è indagato per omicidio stradale - X Vai su X

Josep Martinez indagato per omicidio stradale: a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono, il portiere scompare dai social - 43 di martedì 28 ottobre e Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter, stava guicando il suo suv lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). Si legge su leggo.it

Cosa rischia Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale - Questa mattina a Fenegrò (Como) Josep Martinez ha investito e ucciso un anziano di 81 anni mentre si recava agli allenamenti al centro sportivo di Appiano ... Riporta fanpage.it

Martinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, ... leggo.it scrive