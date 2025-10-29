Josep Martinez il portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale dopo aver investito 81enne

Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente di ieri, 28 ottobre, a Fenegrò in provincia di Como, costato la vita all’81enne Paolo Saibene. L’anziano è morto dopo essere stato travolto in strada dall’auto guidata dal calciatore, mentre era sulla sua carrozzina elettrica. Tutti gli accertamenti sono in corso, compresi gli esami tossicologici eseguiti sul portiere. L’apertura del fascicolo è un atto dovuto ma necessario, al fine di consentire il corretto svolgimento delle indagini e determinare eventuali responsabilità. L’incidente e le prime ricostruzioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Josep Martinez, il portiere dell’Inter è indagato per omicidio stradale dopo aver investito 81enne

