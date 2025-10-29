Josep Martinez e l’incidente mortale due testimoni hanno visto tutto | ecco cosa sappiamo

Fenegrò (Como), 29 ottobre 2025 - La carrozzina elettrica ha invaso la carreggiata e per Josep Martinez è stato impossibile non investirla. Sono almeno due i testimoni che ieri mattina hanno assistito all'incidente mortale che ha coinvolto il secondo portiere dell'Inter, la cui auto a Fenegrò lungo la sp32, ha travolto il quadriciclo elettrico sul quale viaggiava Paolo Saibene, 81 anni, invalido, morto sul colpo. I due testimoni. Josep Martinez ha travolto con il suo suv un pensionato di 81 anni a Fenegrò, nel Comasco. Sequestrato il telefonino al calciatore. L’impatto è avvenuto dove non c’erano strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Josep Martinez e l’incidente mortale, due testimoni hanno visto tutto: ecco cosa sappiamo

