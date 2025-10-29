Proseguono le indagini dopo l’ incidente avvenuto ieri mattina lungo la strada provinciale 32 a Fenegrò, nel Comasco, nel quale ha perso la vita un uomo di 81 anni. Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, alla guida dell’auto che ha investito e ucciso l’uomo in carrozzina, è stato indagato per omicidio stradale. Ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di valutazione. Martinez, al volante della sua Byd (un veicolo elettrico), ha investito Paolo Saibene, ex operaio tessile, che ai comandi di una carrozzina elettrica procedeva nella stessa direzione di marcia dell'auto del portiere spagnolo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Josep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. L'indagine per omicidio stradale