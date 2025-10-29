Josep Martinez come sta e cosa rischia il portiere dell’Inter dopo la tragedia di Fenegrò
Oggi i suoi compagni di squadra scenderanno in campo e sicuramente gli rivolgeranno più di un pensiero: lui, Josep Martinez, molto probabilmente resterà nella sua casa di Cerro Maggiore dove si è rifugiato da ieri dopo il terribile incidente di Fenegrò dove il secondo portiere dell’Inter ha investito e ucciso un anziano di 81 anni che viaggiava su una carrozzina elettrica. Il nome della vittima è Paolo Saibene. Il luogo dove il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante della sua auto questa mattina attorno alle 9.30 ha investito e ucciso un uomo di 81 anni. L'anziano era su una carrozzina elettrica a 4 ruote lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como), 28 Ottobre 2025 ANSA Fabrizio Cusa --- The location where Inter Milan's second goalkeeper, Josep Martinez, hit and killed an 81-year-old man this morning around 9:30 a. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
