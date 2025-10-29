John Williams rinuncia alla pensione per Steven Spielberg | a 93 anni al lavoro per il nuovo film sugli UFO

Il leggendario compositore riunirà le forze ancora una volta con Spielberg per le musiche del suo nuovo film attualmente senza un titolo ufficiale e che tratterà del fenomeno degli "Oggetti volanti non identificati" È confermato che John Williams, all'età di 93 anni, comporrà la colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg, segnando la trentesima collaborazione cinematografica tra il compositore premio Oscar e il leggendario regista. Il presidente della Juilliard School Damian Woetzel ha confermato la notizia durante l'evento "John Williams - A Composer's Life: A Night of Stories and Music", ospitato lunedì presso la rinomata scuola di arti performative. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

