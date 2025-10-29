Il leggendario compositore riunirà le forze ancora una volta con Spielberg per le musiche del suo nuovo film attualmente senza un titolo ufficiale e che tratterà del fenomeno degli "Oggetti volanti non identificati" È confermato che John Williams, all'età di 93 anni, comporrà la colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg, segnando la trentesima collaborazione cinematografica tra il compositore premio Oscar e il leggendario regista. Il presidente della Juilliard School Damian Woetzel ha confermato la notizia durante l'evento "John Williams - A Composer's Life: A Night of Stories and Music", ospitato lunedì presso la rinomata scuola di arti performative. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Williams "rinuncia" alla pensione per Steven Spielberg: a 93 anni al lavoro per il nuovo film sugli UFO