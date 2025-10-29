John Williams comporrà la colonna sonora del film sugli UFO di Steven Spielberg il loro 30° film insieme

È stato confermato che John Williams scriverà la colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg, segnando la 30° collaborazione cinematografica tra il compositore premio Oscar e il leggendario regista. Non si sa quasi nulla della trama del prossimo film, la cui uscita è prevista per il 2026. Il presidente della Juilliard School, Damian Woetzel, ha confermato la notizia durante un evento, “John Williams – A Composer’s Life: A Night of Stories and Music”, ospitato lunedì presso la rinomata scuola di arti performative. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Scopri altri approfondimenti

CONCERTO IN ONORE DELLA REGGENZA Musiche da film e classici. Al centro brani di due grandi autori, l'americano John Williams e l'italiano Ennio Morricone - facebook.com Vai su Facebook

John Williams firmerà la colonna sonora del nuovo film di Spielberg! - Il Leggendario artista musicale si prepara a firmare la colonna sonora per il nuovo film fantascientifico di Steven Spielberg. Si legge su cinema.everyeye.it

Obi-Wan Kenobi, grande ritorno di John Williams per la colonna sonora - Inutile dire che John Williams ha contribuito parecchio al successo di Star Wars con le sue musiche destinate a diventare leggenda e a risuonare per decenni nelle teste dei fan più appassionati (e non ... Segnala hwupgrade.it

A John Williams le colonne sonore non piacciono poi così tanto - Il motivo eroico e trionfale di Superman, la celeberrima marcia imperiale di Star Wars, il tema avventuroso di Indiana Jones e le inquietanti note dello Squalo hanno qualcosa in comune: sono tutte ... Lo riporta ilpost.it