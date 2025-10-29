John Williams a 93 anni compone le musiche del prossimo film di Steven Spielberg

Siete tra le persone che invitano alla pensione chi è più anziano? Non fatevi sentire da John Williams, perché si occuperà della colonna sonora del prossimo film di Steven Spielberg. Perché no?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

john williams a 93 anni compone le musiche del prossimo film di steven spielberg

