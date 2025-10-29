jo piazza e il thriller che smaschera il mito della moglie perfetta

Il brivido, qui, non è l’omicidio. Il vero colpo di scena è scoprire che la perfezione domestica esibita sui social dalle influencer più seguite - grembiuli infallibili, figli come cornici viventi, sguardi devoti - è un set a cielo aperto, scritto dagli algoritmi e prodotto da una cultura che trasforma l’obbedienza in glamour. Con Le regole della moglie perfetta (Piemme), Jo Piazza entra in quella messinscena e la illumina di taglio: non per demonizzare le scelte individuali, ma per rivelare la coreografia politica ed economica che le sostiene. La storia è un gancio ben oliato. Lizzie, reporter in apnea tra lavoro e famiglia, ritrova l’amica d’un tempo: Bex non è più Bex, è Rebecca Sommers, regina dei social e testimonial di una femminilità "senza grinze". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

