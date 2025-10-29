Jey Uso riflette sul suo legame con Roman Reigns | Roman mi rispetta come un suo pari

Jey Uso crede che lui e Roman Reigns siano "alla pari ora". Jey Uso ha parlato del suo rapporto con Roman Reigns. Negli ultimi tempi, "The Yeet Man" ha mostrato un lato più serio di sé. L'ex campione mondiale sembra essersi progressivamente allontanato dal fratello Jimmy, deciso a riconquistare il suo status di Main Event. Allo stesso tempo, molti fan hanno notato come Jey si comporti sempre più come "The Head of the Table", nel tentativo di dimostrare di poter stare tra i grandi del ring senza l'aiuto di nessuno. Il quarantenne ha discusso della sua complessa relazione con il cugino durante l'ultimo recap di RAW.

