Jessica uccisa con un numero smisurato di coltellate | l' ex compagno si era strappato il braccialetto elettronico Ad aprile l' aveva trascinata per i capelli

Ha ucciso con «un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate» la sua compagna. Poi, intorno alla mezzanotte ha chiamato i Carabinieri dicendo di volersi suicidare. In quel. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jessica uccisa «con un numero smisurato di coltellate»: l'ex compagno si era strappato il braccialetto elettronico. Ad aprile l'aveva trascinata per i capelli

