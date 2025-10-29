Jessica Strappazzollo uccisa dal compagno la sorella | Reis Pedroso la picchiava per educarla come un cane La violenza nei messaggi su WhatsApp
«Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane, come se non fosse niente». Lisa non nasconde il dolore per quello che Douglas Reis. 🔗 Leggi su Leggo.it
Jessica Strappazzollo uccisa dal compagno, la sorella: «Reis Pedroso la picchiava per educarla, come un cane». La violenza nei messaggi su WhatsApp - «Mi scriveva che la picchiava, la picchiava per educarla, come se fosse un cane, come se non fosse niente». Scrive leggo.it
Chi era Jessica Stapazzollo, uccisa a coltellate dall’ex compagno nel Veronese - Reis Pedroso Douglas, cittadino brasiliano di 41 anni, è accusato di aver ucciso la 33enne nell’appartamento di Castelnuovo del Garda dove la donna viveva. Riporta ilrestodelcarlino.it
Jessica uccisa a coltellate dall’ex compagno, lui si era strappato il braccialetto elettronico - Ha ucciso con “un numero imprecisato, ma comunque smisurato di coltellate” la sua compagna. Riporta internapoli.it