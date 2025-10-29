Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 - Dal primo novembre il professor Fausto Salaffi sarà ufficialmente in pensione. “Dopo una lunga e prestigiosa carriera, e una grandissima passione per la medicina e la ricerca – spiegano dall’Ast Ancona - il responsabile della clinica Reumatologica lascia la direzione dell’Unità operativa di Jesi. La direzione Strategica della Ast Ancona, grata per il grande lavoro svolto, per l’abnegazione, la passione, la professionalità dimostrate, lo ringrazia insieme a tutti i colleghi che lo hanno affiancato in questi anni di servizio”. “Una nuova fase della vita - commenta con il consueto garbo il professore, punto di riferimento della reumatologia italiana e internazionale - non credo che mi godrò la pensione in senso turistico – sorride – continuerò a lavorare, a studiare, a collaborare alla ricerca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in pensione il professor Salaffi, luminare della reumatologia