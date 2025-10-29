jesi edilizia agevolata via alla presentazione delle domande

Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 – “Sono aperti i termini per la presentazione delle domande volte alla formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di edilizia residenziale pubblica agevolata nel Comune di Jesi”. A renderlo noto l’Asp 9. È stato infatti pubblicato l’avviso per l’assegnazione in locazione primaria e permanente a canone concordato (inferiore al canone del libero mercato immobiliare, ma superiore a quello dell’edilizia sovvenzionata) di sei alloggi di edilizia agevolata di proprietà del Comune di Jesi e gestiti da Erap Marche. Gli alloggi sono ubicati in Vicolo Ripanti e hanno dimensioni variabili dai 55 agli 80 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

