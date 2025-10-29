Jesi case e negozi nell' area dell' ex ospedale? Al via l' iter partecipativo

Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 – "Prende ufficialmente il via il percorso partecipativo per disegnare il futuro dell'area dell'ex ospedale di Viale della Vittoria". Così l'amministrazione nell'annunciare l'appuntamento di lunedì prossimo (ore 18) alla sala maggiore di palazzo della Signoria, per una presentazione pubblica che consentirà di conoscere le modalità operative, la metodologia di lavoro ed i tempi di percorso per una pagina di urbanistica da scrivere insieme. "La pianificazione urbanistica - spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - è una prerogativa dell'Amministrazione in tutto il territorio comunale, e siamo fermamente convinti che le decisioni più giuste e durature possano nascere solo da un ascolto autentico e da una visione collettiva.

