Jesi (Ancona), 29 ottobre 2025 - A 12 e 13 anni con moto da pista su strade pubbliche: maxi sanzioni ai genitori e mezzi sequestrati per la confisca. I due giovani in sella a moto da pista - che possono circolare solo su piste o aree private - scorrazzavano in strade pubbliche poco frequentate, malgrado non avessero neanche l’età minima per guidarle. La segnalazione di qualcuno residente in zona che lamentava rumori continui derivanti da possibili gare di motocicli, ha portato la polizia locale a fermare due ragazzi di 12 e 13 anni e sanzionare i rispettivi genitori proprietari dei mezzi per quasi 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, a 12 e 13 anni scorrazzano con moto da pista su strada: maximulte

