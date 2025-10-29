Jeff Bridges difende Tron | Ares | Anche i film considerati flop possono crescere dentro di te

La star del franchise sci-fi ha preso le difese dell'ultimo capitolo uscito al cinema, non particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Jeff Bridges è tornato da poco a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più famosi, Kevin Flynn, nell'ultimo capitolo cinematografico della saga di Tron. Tuttavia, il riscontro di pubblico e critica nei confronti di Tron: Ares non è stato particolarmente positivo ma Bridges ha deciso di difendere il film proponendo una interessante riflessione. Jeff Bridges difende Tron: Ares e cita un film di Michael Cimino Nel primo weekend al cinema, il film ha 60,5 milioni di dollari a livello globale, una cifra inferiore alle stime iniziali che si aggiravano sugli 80-90 milioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

