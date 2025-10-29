Jeep Compass | avviata a Melfi la produzione della nuova generazione

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assemblati i primi esemplari presso lo stabilimento potentino. La nuova Jeep Compass, disponibile con motorizzazioni benzina mild hybrid o 100% elettriche, sarà una componente fondamentale del rilancio dell'impianto Stellantis, dopo l'uscita di scena delle fortunate Jeep Renegade e Fiat 500X. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione

