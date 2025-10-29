Jeep Compass | avviata a Melfi la produzione della nuova generazione
Assemblati i primi esemplari presso lo stabilimento potentino. La nuova Jeep Compass, disponibile con motorizzazioni benzina mild hybrid o 100% elettriche, sarà una componente fondamentale del rilancio dell'impianto Stellantis, dopo l'uscita di scena delle fortunate Jeep Renegade e Fiat 500X. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
AVVIO PRODUZIONE NUOVA JEEP COMPASS NELLO STABILIMENTO STELLANTIS DI MELFI, INTERVENTI BARDI, GALELLA Vai su Facebook
VIDEO | Jeep Compass 2025, un nuovo equilibrio tra avventura e comfort. Calonaci: "Il design italiano che ridefinisce lo spirito americano"Leggi l'articolo completo su http://ANSA.it #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione - La nuova Jeep Compass, disponibile con motorizzazioni benzina mild hybrid o 100% elettriche, sarà una componente fondamentale del rilanci ... Riporta gazzetta.it
Stellantis, l’impianto di Melfi riparte con la Jeep Compass - Da ieri nello stabilimento lucano è partita ufficialmente la produzione della nuova generazione della Jeep Comp ... italiaoggi.it scrive
Stellantis, Jeep avvia la produzione della Nuova Compass a Melfi. Per i sindacati una “notizia positiva, primo segnale di ripartenza” - Jeep avvia nello stabilimento di Melfi la produzione della Nuova Compass, la terza generazione del Suv globale di Jeep, brand ... Riporta ildiariodellavoro.it