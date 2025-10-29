Jasmine Paolini | Ho vinto a Roma per gli italiani è un sogno Forse mi è mancata la continuità

Oasport.it | 29 ott 2025

Jasmine Paolini si appresta a giocare le WTA Finals sia in singolare che in doppio in coppia con Sara Errani. L’appuntamento è sul cemento di Riad (Arabia Saudita) da sabato 1° a sabato 8 novembre, l’azzurra ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nella fase a gironi e ha tutte le carte in regola per poter ben figurare nel torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste e alle migliori otto coppie di questa annata agonistica. La fuoriclasse toscana si è raccontata a Sky alla vigilia del grande evento in Medio Oriente: “ Sono felice tutte le volte che vado in campo. Mi sento bene e certamente mi godo soprattutto certi momenti, come quando vinco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine Paolini: "Ho vinto a Roma, per gli italiani è un sogno. Forse mi è mancata la continuità"

