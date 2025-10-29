Il centrocampista svizzero sta per tornare tra i convocabili assieme a Estupinan. Ardon era assente da due mesi. Il centrale inglese ha un ginocchio gonfio, per Rafa occorre monitorare l'anca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jashari, fine del tunnel: da domani si allena in gruppo. Da valutare Tomori e Leao