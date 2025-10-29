Jashari fine del tunnel | da domani si allena in gruppo Da valutare Tomori e Leao

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista svizzero sta per tornare tra i convocabili assieme a Estupinan. Ardon era assente da due mesi. Il centrale inglese ha un ginocchio gonfio, per Rafa occorre monitorare l'anca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

jashari fine del tunnel da domani si allena in gruppo da valutare tomori e leao

© Gazzetta.it - Jashari, fine del tunnel: da domani si allena in gruppo. Da valutare Tomori e Leao

Altre letture consigliate

jashari fine tunnel domaniJashari, fine del tunnel: da domani si allena in gruppo. Da valutare Tomori e Leao - Il centrale inglese ha un ginocchio gonfio, per Rafa occorre monitorare l'anca ... Da gazzetta.it

jashari fine tunnel domaniMilan, chi si rivede: da domani Jashari torna in gruppo. Lo svizzero era assente da agosto - All'indomani del pareggio contro l'Atalanta, per il Milan arrivano buone notizie dall'infermeria. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Milan, summit per Jashari: pronto il piano B - Si sta realmente arrivando all'episodio finale, quello in cui tutti capiscono tutto ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Jashari Fine Tunnel Domani